Вице-премьер: университеты должны конкурировать между собой за бюджетные средства

Университеты должны конкурировать между собой за получение бюджетных средств. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на итоговом заседании коллегии министерства образования. По его словам, государство должно вкладываться в те нужды, которые дают качественное образование.

Критериями для определения приоритетности бюджетного финансирования он назвал лидирующие позиции в рейтингах, научно-исследовательскую работу, развитие бизнес-инкубаторов технопарка, тесное сотрудничество с организациями и предприятиями, экспорт научно-технических разработок, сообщили в правительстве.

При этом, по словам вице-премьера, госбюджет не должен быть единственным донором в системе высшего образования, нужно «развивать внебюджетную деятельность».