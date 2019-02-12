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07. 02. 2019

«Беларусь 5» покажет индивидуальные гонки по биатлону на этапе Кубка Мира в Кэнморе

7 февраля «Беларусь 5» в прямом эфире покажет индивидуальные гонки по биатлону на этапе Кубка Мира в канадском Кэнморе.

Сегодня в 22.20 спортивный телеканал медиахолдинга представит вниманию зрителей классическую мужскую гонку на 20 км, а в 00.50 на старт выйдут женщины.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Кэнморе организаторы турнира значительно изменили расписание соревнований. Так, в пятницу 8 февраля состоятся эстафетные гонки, которые телеканал «Беларусь 5» также покажет в режиме реального времени в 22.25 и 00.40. А 9 февраля спортсмены примут участие в спринтерских гонках.

 

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