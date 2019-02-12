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07. 02. 2019

Белорусским вузам урежут возможность набирать на бюджет

Абитуриенты

Минобразования в 2019 году предстоит по каждой специальности и вузу представить правительству аргументированное обоснование контрольных цифр приема. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на итоговом заседании коллегии министерства образования.

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По его словам, в течение года необходимо также проработать вопрос перехода на конкурсную основу формирования цифр приема на бюджетную форму обучения. Как заявил вице-премьер, право на прием и подготовку специалистов должны получать учреждения образования, имеющие для этого соответствующие педагогические кадры, материально-техническую базу и базу практик, сообщили в правительстве.

Те, кто не получит из бюджета средств на подготовку специалистов, смогут набирать абитуриентов на платное.

Говоря о том, что сегодня белорусскую молодежь привлекают на обучение за рубеж, предлагая обучение на английском языке с использованием современных технологий, Игорь Петришенко призвал ректоров вузов не быть сторонними наблюдателями и исправлять ситуацию. Среди задач на ближайшую перспективу он назвал повышение конкурентоспособности и престижности профподготовки в Беларуси, выработку новых подходов к образовательному процессу, расширение подготовки на иностранных языках, привлечение преподавателей зарубежных вузов, опытных руководителей и специалистов наиболее успешных белорусских структур и организаций.

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