Петришенко: Беларусь ориентирована на среднеазиатских студентов

Правительство считает меры по наращиванию экспорта образовательных услуг недостаточно эффективными. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на итоговом заседании коллегии министерства образования.

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По его словам, Беларусь по-прежнему ориентирована в основном на среднеазиатские страны, «ресурс которых небесконечен», а по другим рынкам работа практически не ведется, сообщили в правительстве.

С другой стороны вице-премьер отметил, что иностранным студентам белорусские вузы предлагают в основном русскоязычные образовательные программы, что значительно ограничивает их возможность по диверсификации рынков. Он поручил минобразования найти новые инструменты, позволяющие усилить конкурентные преимущества белорусских вузов учреждений.