В 2018 году в Беларуси осудили 40 612 человек и оправдали 80

В 2018 году в производстве судов Беларуси находилось 43620 уголовных дел и было осуждено 40612 лиц. Оправдательные приговоры вынесены в отношении 80 лиц (0,2%), в том числе два человека были оправданы по обвинению в убийстве.

Основную массу осужденных составляют осужденные за менее тяжкие (59,9%) и не представляющие большой общественной опасности (28,6%) преступления. Удельный вес осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений составил 11,4 %, сообщили в Верховном суде.

Наибольшее количество людей осуждено за хищения (15111 лиц, или 37,2%) и уклонение родителей от содержания детей или от возмещения расходов, затраченных государством на их содержание (5804, или 14,3%). За незаконный оборот наркотиков осуждено 2452 лиц, или 6,03%, за преступления против общественного порядка и нравственности - 3014 лиц (7,4%), за уклонение от отбывания наказания – 2 831 (7%).

К лишению свободы был осужден 9621 человек.