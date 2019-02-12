Нацбанк сможет регулировать деятельность рейтинговых агентств

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля подписал указ № 42, которым наделил Национальный банк правом регулирования деятельности национальных рейтинговых агентств. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Поскольку в Беларуси пока нет таких организаций, речь идет о создании законодательной основы для этого, так как национальные рейтинговые агентства являются неотъемлемой частью инфраструктуры финансового рынка.

Кроме того, текст устава Нацбанка приведен в соответствие с действующим законодательством.