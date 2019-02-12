Вторичный рынок жилья Минска 2019 - итоги первого месяца и ожидания до конца года

Если судить по количеству поступивших в «Твоя столица . Агентство недвижимости» за январь 2019 г. заявкам, то можно сказать, что покупательская активность в январе текущего года, по сравнению со средним показателем за 2018-й, снизилась примерно на 30%.

Но говорить о том, что первый месяц 2019 г. является провальным или каким-то экстраординарным - нельзя. Это подтверждают и оперативные данные по количеству зарегистрированных сделок купли-продажи квартир по Минскуза январь - порядка 670, что соответствует показателям прошлых лет.

Мнение о «провальности» января по части продаж квартир на вторичном рынке может сложится, если сравнивать с январем прошлого, 2018 года. Тогда покупатели, на фоне доступных кредитов, уменьшающегося выбора квартир и стабильности обменных курсов валют, старались как можно быстрее решить свой жилищный вопрос. В результате было продано практически 1 000 квартир.

Также в противовес мнению о провальности января по части продаж квартир, могу привести тот факт, что по «Твоя столица . Агентство недвижимости», наоборот, январь текущего года является одним из наиболее успешных месяцев. Могу предположить, что немаловажную роль в этом сыграло наличие разнообразных программ поддержки покупателей и продавцов, а также наличию собственного сектора ипотечного кредитования и партнерских соглашений с большинством банков. Ведь в ситуации, когда у покупателей возникает множество вопросов не только по поиску и выбору квартиры, но и по механизмам ее наиболее выгодного приобретения (особенно в свете приостановки кредитования покупки готовых квартир крупными банками), покупатели стараются наиболее надежные и комплексные варианты решения своего жилищного вопроса.

Ожидания на 2019 г.

В 2019 г. развитие ситуации на вторичном рынке жилья будет зависеть от экономической ситуации.

Возможны, как минимум, два сценария развития:

Позитивный сценарийожидается при соблюдении следующих условий:

Прогнозируемый правительством РБ рост ВВП в 2019 году на 4%; Стабильный размер средней з/п в г. Минске с возможным ее ростом; Стабильный курс доллара (2,2 рубля за доллар, по прогнозу НБ РБ); Доступность кредитов находится на текущем уровне, крупнейшие банки возобновляют кредитование готовых объектов недвижимости

Этот сценарий будет характеризоваться следующим:

Количество ежемесячно совершаемых сделок будет находится на среднем для Минска уровне 1000-1100 в месяц;

За счет стабильного спроса цена кв. м. вторичного жилья стандартных потребительских качеств за год может вырасти в пределах 5%;

за год может вырасти в пределах 5%; Несмотря на стабильность спроса, поддерживаемое активным банковским кредитованием, возможны просадки спроса вследствие летней сезонности.

Негативный сценарий ожидается при отсутствии экономически благоприятных условий для покупателей:

нет роста реальных ЗП;

обменный курс доллара выше прогнозируемого и доходит до 2,3 – 2,4 BYN;

усложнятся условия кредитования (ставки, требования к кредитополучателям и т.п.).

Все это будет снижать покупательскую способность населения и вести рынок к стагнации. Среднее количество ежемесячно совершаемых сделок снизится до 900, цены будут балансировать на одном уровне, однако недостаток финансово-обеспеченного спроса будет давить на них в сторону снижения. В результате по итогам года, снижение цен может быть зафиксировано в пределах 3-5%.