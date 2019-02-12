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08. 02. 2019

Одежду и обувь на 90 тыс. рублей пытались незаконно продать в Мозыре и Несвиже

Источник фото: ГТК

С начала 2019 года сотрудниками Оперативной таможни выявили три факта незаконной продажи в Беларуси продукции легкой промышленности. Предметами административных правонарушений стали около 5 тыс. единиц одежды и обуви общей стоимостью более 90 тыс. рублей. Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете.

Так,  при проведении контрольных мероприятий в Мозыре была выявлена реализация 3 тыс. единиц товаров без соответствующих документов, свидетельствующих о законности их ввоза в Беларусь. А в Несвиже выявилась незаконная реализация свыше 2 тыс. единиц одежды и обуви без соответствующих документов и маркировки.

По указанным фактам начаты административные процессы в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП, которая предусматривает штраф в размере до 50 % от стоимости товара.

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