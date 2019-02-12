В Беларуси застрелили волка, которому выбирали имя всей страной

В конце 2018 года общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) в рамках научных исследований пометила GPS-ошейниками двух волков на Полесье. 5 февраля 2019 года в окрестностях деревни Букча был застрелен один из этих волков.

Что мы знаем о волке, которого застрелили?

1. Застреленный волк был самцом-одиночкой. Ему было 3 года. К этому возрасту волки часто покидают стаю чтобы выстроить свою жизнь, поэтому мы не знаем, ушел ли он из своих родных мест в поисках лучшей доли, или стал единственным выжившим после охоты (о том, как сложилась судьба помеченных волков, ушедших из Беловежской пущи, можно посмотреть на сайте проекта vouk.by). Мы знаем, что в том месте, где он жил, численность волков была очень низкой, и он не в ходил в стаю.

2. Месяц назад был объявлен конкурс на выбор имени для полесского волка. Имя ему выбирали всей страной: АПБ получило 660 заявок! Окончтельный выбор имени был назначен на 10 февраля. Учёные же дали ему полевое имя Вася.

3. В одиночку волку очень сложно охотиться зимой, поэтому питался он падалью. Исследователи нашли трех лосей, на которых кормился этот волк, один из которых был убит людьми, один вероятно сбит машиной и еще один добыт другими волками. Застреленный волк также съел бродячую собаку в окрестностях одной из деревень. Но в населённые пункты он никогда не заходил и деревенских собак не трогал.

4. Убили волка ночью 5 февраля. Произошло это на поле в окрестностях деревни Букча Лельчицкого района. Ночью 5 февраля охотникам поступил звонок от местных жителей с сообщением о появлении волка в окрестностях деревни. По треку перемещения волка учёные знают, что это был первый «выход» данной особи к этой деревне.

Координатор программ Франкфуртского зоологического общества Виктор Фенчук:

«По статистике в Беларуси ежегодно добывается почти две тысячи волков при такой же оценке его численности в стране. Поэтому не удивительно, что все помеченные нами волки, которые выходили за пределы заповедных территорий, были застрелены. Волки живут семьями, как и люди. Но из-за повсеместного преследования, которое сейчас ведётся, семейные связи волков разбиваютя, а выжившие единицы вынуждены организовывать свою жизнь наново. Поэтому популяция волка в Беларуси находится в состоянии постоянного стресса. Мы хотим, чтобы отношение к волку изменилось, и выступаем за научно обоснованный подход к управлению популяцией волка в Беларуси».

Исследования волков общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводит в рамках «Природоохранного проекта для Полесья» при поддержке Франкфуртского зоологического общества. Узнать больше о жизни волков и научных исследований проекта можно на сайте vouk.by и на страницах проекта в социальных сетях.