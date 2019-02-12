У II Европейских игр появилось мобильное приложение

У II Европейских игр появилось официальное мобильное приложение. С его помощью любители можно будет получать самую актуальную информацию. Разработчиком приложения является компания Synesis sport. Приложение Minsk2019 работает на платформах Android и iOS и уже доступно для скачивания в Google Play и App Store. Об этом сообщили в Дирекции игр.

Пользователям не обязательно иметь стабильное подключение к интернету: основная информация об Играх и инфраструктуре доступна и при отсутствии подключения. Сервис позволяет получать push-уведомления с самыми актуальными новостями, формировать информационную ленту по интересам, просматривать расписание соревнований с фильтром событий, проложить самый быстрый и удобный путь до спортивного объекта, а также найти информацию о достопримечательностях.

Synesis sport также создаст 3D-визуализации спортивных объектов, что позволит зрителям при покупке билетов оценить видимость соревновательной площадки с разных трибун. Пилотная версия системы 3D-визуализации разработана на примере стадиона «Динамо».

Талисман II Европейских игр лисенок Лесик станет виртуальным помощником для гостей форума. Он в роли чат-бота будет отправлять в мессенджеры в Viber, Telegram и Facebook новости, учитывая интересы пользователей, напоминать о предстоящих соревнованиях и отвечать на вопросы.