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08. 02. 2019

Открыта регистрация для участия в Stalitsa Business Cup-2019!

Мини-футбольный клуб «Столица» совместно с АБФФ объявляют о наборе команд для участия во втором межкорпоративном турнире по мини-футболу «Stalitsa Business Cup-2019», который состоится 16-17 марта и пройдет во Дворце спорта «Уручье».

Турнир пройдет на высоком организационном уровне: матчи будут обслуживать судьи высшей категории, за ходом игр можно будет следить в режиме онлайн, а приятной неожиданностью для участников станет трансляция в большом зале видеоповторов игровых моментов. Жеребьевка пройдет в Доме футбола за две недели до старта турнира.

«Stalitsa Business Cup» – это не только спортивный турнир, но и бизнес-пространство, в котором можно познакомится с будущими партнерами и найти новых клиентов. Свое участие уже подтвердили «РЕХАУ», «Белагропромбанк», «СОФТКЛУБ», «Авиакомпания «Белавиа», «Городейский сахарный комбинат», «БПС-Сбербанк», ФК Звезд белорусской эстрады «Арт-Старс», «Юркас» и др.

Подать заявку для участия в турнире можно по телефону +37529 384-40-75 либо на сайте турнира – fc-stalitsa.by/biz

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