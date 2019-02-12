Белорусским аптекарям после аттестации стали платить до 2000 рублей

Крупные аптечные сети ADEL и Добрыя лекi провели добровольную аттестацию среди провизоров и фармацевтов, по итогам которой резко повысили их оклады. Сотрудники белорусских аптек, прошедшие проверку знаний и навыков, в среднем зарабатывают 1500 рублей, а самые инициативные – от 2000 до 2500 рублей в месяц.

Аттестацию прошли провизоры и фармацевты холдинга по всей стране. И хотя она была добровольной, работодатель предусмотрел мощный стимул – повышение зарплаты. Так, всем сотрудникам, получившим на каждом этапе высокие результаты, предложили более выгодные условия оплаты: повышение оклада сразу же на 30% и высокие премии.

Работодатель решился на повышение именно оклада, то есть постоянной части зарплаты. Это позволило сделать доходы сотрудников аптек более стабильными, теперь они в меньшей степени зависят от объемов продаж.

«Инициатива направлена на повышение качества обслуживания и помощи населению. Для этого сотрудник аптеки должен быть уверен в завтрашнем дне и доволен своей работой. Поэтому аттестация добровольная, а после ее прохождения повышена именно постоянная часть – оклад. Теперь доход сотрудника более стабилен и в меньшей степени зависит от объема продаж. В результате тот, кто показывает высокий результат на аттестации и проявляет заботу к посетителям, может хорошо зарабатывать», – пояснили HR-менеджеры аптечных сетей.

Аттестация проходила в три этапа: классическое тестирование, проверка «тайным покупателем» и личное собеседование с руководством. Высокие результаты показали 86% сотрудников. Теперь такая практика станет традиционной: уровень оплаты новых сотрудников будет определять не столько стаж работы или другие факторы, сколько успешно пройденные «экзамены» и желание хорошо зарабатывать.

Проект по добровольной аттестации провизоров и фармацевтов уже высоко оценили в профессиональном сообществе. «Мы также получили приток новых людей в аптечные сети. Как оказалось, в Беларуси достаточно много целеустремленных и активных провизоров и фармацевтов, которым импонирует идея самостоятельно определять уровень своего дохода», – подчеркнули менеджеры аптечных сетей.

Тем же, кто не справился с аттестацией на любом этапе, дают второй шанс.

«Мы дорожим каждым и не собираемся расставаться с сотрудником, который допустил ошибки и получил низкий балл. Напротив, поможем. Специально для этого даже создан учебный курс. Кстати, аттестацию проходят не только рядовые сотрудники аптек, но и заведующие, директора департаментов и руководители, – обратили внимание авторы проекта. – Впервые мы оцениваем не только уровень знаний и умений, но и мотивацию, позитивное мышление и отношение к работе, для чего на собеседовании присутствует психолог. Все это делается для того, чтобы сотрудники могли предоставить покупателю экспертную фармацевтическую помощь и оказать поддержку».

На новую систему оценки и оплаты труда перешли две аптечные сети – ADEL и Добрыя лекi. Каждая сеть представлена более чем 110 аптеками во всех крупных и средних городах Беларуси. Добрыя лекi ставит своей целью сделать качественное лечение доступным, тогда как в ADEL развивают популярную в Европе идею гармоничного отношения к жизни в любом возрасте.