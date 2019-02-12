Почти четверть белорусов полагают, что в Беларуси нет смертной казни

Доля белорусов, поддерживающих применение смертной казни, выросла с 52% в 2016 году до 60% в 2017-м. Об этом свидетельствуют данные опроса Информационно-аналитического центра при Администрации президента, опубликованные в свежем сборнике ИАЦ «Республика Беларусь в зеркале социологии».

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В 2017 году 18,5% опрошенных выступили за отмену смертной казни, 12,5% — за мораторий на ее применение.

При этом 12% белорусов считают, что смертная казнь в Беларуси уже отменена, 4% думают, что введен мораторий, а 7% — что она много лет не исполнялась. Тогда как Беларусь остается единственной страны в Европе, где применяется смертная казнь, и только в 2018 году были казнены четыре человека.