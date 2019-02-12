Путин обсудил с членами Совбеза отношения с Беларусью

Президент России Владимир Путин 8 февраля обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ свои предстоящие контакты с президентами Беларуси, Турции и Ирана. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

смотрите также Лукашенко и Путин встретятся 13 февраля в Сочи По его словам, состоялся обмен мнениями по различным аспектам российско-белорусских союзных отношений в преддверии намеченного на 13 февраля визита президента Беларуси Александра Лукашенко. По материалам РИА "Новости" Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby