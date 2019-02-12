Лента RSS
Подписаться на ленту
08 февраля 2019, пятница, 15:14
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,45
08. 02. 2019

Путин обсудил с членами Совбеза отношения с Беларусью

Президент России Владимир Путин 8 февраля обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ свои предстоящие контакты с президентами Беларуси, Турции и Ирана. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

смотрите также Лукашенко и Путин встретятся 13 февраля в Сочи

По его словам, состоялся обмен мнениями по различным аспектам российско-белорусских союзных отношений в преддверии намеченного на 13 февраля визита президента Беларуси Александра Лукашенко.

По материалам РИА "Новости"

Это Интересно
Экономика
Анекдот все анекдоты

Россия установила на своих кораблях галлюциногенное оружие. Но вот беда - боеприпасы задержали в Кабо-Верде.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.