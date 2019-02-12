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08. 02. 2019

Могилевский «Днепр» и минский «Луч» создают совместный клуб

Фото: Sputnik

8 февраля футбольные клубы «Днепр» из Могилева и «Луч» из Минска, а также Могилевские облисполком и горисполком подписали Соглашение о намерениях с целью создания объединенной футбольной команды.

Объединенная команда будет представлять Могилев в Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу. Домашние игры буду проходить на стадионе «Спартак», сообщили в пресс-службе могилевчан.

Пока будущее название будущего клуба не определено. В скором времени команды приступят к совместным тренировкам.

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