Могилевский «Днепр» и минский «Луч» создают совместный клуб

8 февраля футбольные клубы «Днепр» из Могилева и «Луч» из Минска, а также Могилевские облисполком и горисполком подписали Соглашение о намерениях с целью создания объединенной футбольной команды.
Объединенная команда будет представлять Могилев в Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу. Домашние игры буду проходить на стадионе «Спартак», сообщили в пресс-службе могилевчан.
Пока будущее название будущего клуба не определено. В скором времени команды приступят к совместным тренировкам.
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