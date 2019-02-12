Задержан гендиректор Минского завода шестерен

7 февраля с поличным при получении взятки был задержан генеральный директор ОАО «Минский завод шестерен». Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси. Взятку от представителя иностранной компании в размере 20 тыс. евро он получил в своем рабочем кабинете.

смотрите также Бывшего замминистра здравоохранения Беларуси осудили на 6 лет Взятка передавалась за то, чтобы завод рассчитался за поставляемое ему технологическое оборудование. По данным МВД, в 2018 году задержанный уже неоднократно получал взятки от представителей коммерческих структур. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby