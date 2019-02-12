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08. 02. 2019

Задержан гендиректор Минского завода шестерен

Источник фото: МВД

7 февраля с поличным при получении взятки был задержан генеральный директор ОАО «Минский завод шестерен». Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси. Взятку от представителя иностранной компании в размере 20 тыс. евро он получил в своем рабочем кабинете.

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Взятка передавалась за то, чтобы завод рассчитался за поставляемое ему технологическое оборудование.

По данным МВД, в 2018 году задержанный уже неоднократно получал взятки от представителей коммерческих структур. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК.

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