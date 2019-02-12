Теннисный матч между Германией и Беларусью начнут Саснович и Мария

В немецком Брауншвейге прошла жеребьевка матча четвертьфинального раунда Мировой группы Кубка Федерации между теннисистками сборных Германии и Беларуси. В первый день противостояния 9 февраля на корт в 15:00 выйдут представительница Германии Татьяна Мария (67 WTA) и белоруска Александра Саснович (33).

Затем запланирована встреча между немкой Андреа Петкович (68) и белоруской Ариной Соболенко (9). 10 февраля в 13:00 начнется поединок Татьяна Мария — Арина Соболенко, а после него – сыграют Андреа Петкович и Александра Саснович. Также сразятся пары: Анна-Лена Гренефельд (парный рейтинг № 33) и Лаура Зигемунд (76) против Виктории Азаренко (парный рейтинг 260) и Лидии Морозовой (41). Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby