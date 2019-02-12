В Украине белорусскому «шпиону» продлили срок заключения

Белорусу Юрию Политике, которого в Украине обвиняют в шпионаже, 6 февраля Новозаводской районный суд Чернигова продлил срок заключения под стражей до 6 апреля. Об этом рассказал замначальника управления информации и цифровой дипломатии министерства иностранных дел Беларуси Андрей Шупляк.

По его словам, 20 марта должно состояться первое заседание по рассмотрению дела по существу. Андрей Шупляк отметил, что Юрий Политика никаких жалоб представителям посольства Беларуси не выказывал. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby