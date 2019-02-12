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08. 02. 2019

Сразу два бывших посла Украины в Беларуси стали кандидатами в президенты

8 февраля Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию кандидатов в президенты. За пост президента Украины будут бороться 44 человека. Кандидаты могут отказаться от участия в выборах до 7 марта включительно.

Среди зарегистрированных кандидатов действующий президент Украины Петр Порошенко, бывший премьер Юлия Тимошенко, мэр Львова Андрей Садовый, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз, юморист Владимир Зеленский и другие.

В том числе два бывших посла Украины в Беларуси – Валентин Наливайченко (в 2005-2006 годах), который также возглавляя Службу безопасности Украины, и Роман Безсмертный (в 2010-2011 годах), который также был вице-премьером Украины.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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