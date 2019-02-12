Белорус уехал в Польшу и неделю не выходит на связь

Милиция устанавливает местонахождение пропавшего без вести минчанина Вячеслава Никитина, 1966 года рождения, который 27 января убыл на работу в польскую Лодзь, а 1 февраля перестал выходить на связь. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчине на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост около 174 сантиметров, коротко стрижен, волосы темно-русые. Был одет в куртку с бордовым капюшоном, черные брюки и черные ботинки.

Граждан, которым что-либо известно о его местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 8(017) 288-79-02, 8(017) 288-02-02, 8(033) 901-99-40 или «102».