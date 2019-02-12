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08. 02. 2019

В Минске пресекли поставки наркотиков из России

Источник фото: ГУВД

В Минске задержаны 33-летний молодой человек и 23-летняя девушка – граждане Беларуси, временно проживающие в России, которых подозревают в организации поставок наркотических средств из России. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Молодой человек, который являлся основным сбытчиком, попросил знакомую отправить посылку с наркотиками в Беларусь своему отцу. При осмотре квартиры было изъято более 75 граммов белого порошкообразно вещества, в котором оказался наркотик. По прибытию в Минск фигуранты были задержаны на вокзале.

Выясняется причастность других лиц к поставкам наркотиков из России в Беларусь.

 

 

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