В Минске пресекли поставки наркотиков из России

В Минске задержаны 33-летний молодой человек и 23-летняя девушка – граждане Беларуси, временно проживающие в России, которых подозревают в организации поставок наркотических средств из России. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Молодой человек, который являлся основным сбытчиком, попросил знакомую отправить посылку с наркотиками в Беларусь своему отцу. При осмотре квартиры было изъято более 75 граммов белого порошкообразно вещества, в котором оказался наркотик. По прибытию в Минск фигуранты были задержаны на вокзале.

Выясняется причастность других лиц к поставкам наркотиков из России в Беларусь.