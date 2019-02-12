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09. 02. 2019

Белорусские хоккеисты проиграли России на турнире в Братиславе

Источник фото: Федерация хоккея Республики Беларусь

Хоккеисты сборной Беларуси проиграли 8 февраля олимпийской команде России со счетом 1:2 (0:1; 1:1; 0:0) на турнире Kaufland Сup в столице Словакиии Братиславе.

Голы в матче забросили 0:1 – Артем Федоров (14:01, в большинстве), 1:1 – Дмитрий Захаренко (24:16), 1:2 – Александр Хохлачев (31:34).

В первом туре Беларусь на турнире уступила в серии буллитов Словакии - 1:2. Турнирная таблица: Словакия - 2 очка (1 игра), Россия - 2 (1), Беларусь - 2 (2). Завершится розыгрыш трофея 9 февраля матчем Словакия - России.

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