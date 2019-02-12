Шейман о сотрудничестве с Зимбабве: нам нужны полезные ископаемые и ресурсы

Беларусь планирует масштабные проекты по сотрудничеству с Зимбабве. Об этом на встрече с деловыми кругами рассказал управделами президента Беларуси Виктор Шейман. И хотя, по его словам, не все замечательно в Зимбабве, белорусы сильно выиграют, если вовремя начнут активное сотрудничество.

«Нам нужны полезные ископаемые и ресурсы, а еще новые рынки», - сказал Виктор Шейман, передают "Минск-Новости".

Он отметил, что в Зимбабве особо заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью. Среди плюсов этой страны Виктор Шейман назвал законодательные послабления для бизнеса, богатые природные ресурсы и климат, который позволяет собирать по два-три урожая в год. Так, правительство Зимбабве выделяет Беларуси 10 тыс. гектаров земли, на которых планируется выращивать рис, пшеницу, сою, чтобы продавать на местном рынке, а также цитрусовые, авокадо, манго, орехи и поставлять в Беларусь и соседние страны. К концу года Минск рассчитывает заложить основу для производства мяса, молока и их переработки.

Беларусь планирует поставлять в Зимбабве технологии, удобрения, технику. Перспективными направлениями сотрудничества Виктор Шейман назвал также строительную, энергетическую, транспортно-логистическую сферы, добычу ископаемых.