Лента RSS
Подписаться на ленту
09 февраля 2019, суббота, 12:42
+2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,45
09. 02. 2019

Белорусские биатлонисты провалили эстафеты в канадском Кэнморе

Биатлонистки сборной Беларуси в составе Анны Солы, Елены Кручинкиной, Инны Костюченко и Дарьи Юркевич в середине третьего этапа, отстав на круг в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе, были сняты с гонки, заняв 16-е место.

Победу праздновал немецкий квартет в составе Ванессы Хинц, Франциски Хильдебранд, Денизы Херманн и Лауры Дальмайер. Второе место у биатлонисток из Норвегии, третья позиция у Франции.

В эстафете среди мужчин лучшими стали норвежцы, французские биатлонисты заняли второе место, а российская команда третья. Белорусы Максим Воробей, Роман Елётнов, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов показали 12-й результат.

Это Интересно
Биатлон
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Домофон нужен только для того, чтобы успеть надеть штаны, пока к тебе поднимается курьер с едой.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.