Белорусские биатлонисты провалили эстафеты в канадском Кэнморе

Биатлонистки сборной Беларуси в составе Анны Солы, Елены Кручинкиной, Инны Костюченко и Дарьи Юркевич в середине третьего этапа, отстав на круг в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе, были сняты с гонки, заняв 16-е место.

Победу праздновал немецкий квартет в составе Ванессы Хинц, Франциски Хильдебранд, Денизы Херманн и Лауры Дальмайер. Второе место у биатлонисток из Норвегии, третья позиция у Франции. В эстафете среди мужчин лучшими стали норвежцы, французские биатлонисты заняли второе место, а российская команда третья. Белорусы Максим Воробей, Роман Елётнов, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов показали 12-й результат. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby