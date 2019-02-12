Лукашенко и Домрачева выиграли «Минскую лыжню» - видео

9 февраля на «Минской лыжне-2019» прошла эстафетная гонка, в рамках которой на дистанцию вышли команды Администрации президента, Совета Министров, облисполкомов, Мингорисполкома - всего 20 команд.
С большим преимуществом эстафету выиграла команда президента в составе Александра Лукашенко, личного врача главы государства Светланы Коношенко, четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой и младшего сына президента Николая Лукашенко, передают "Минск-Новости".
Второе место у команды Гродненского облисполкома, третье — у Совета Министров.
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