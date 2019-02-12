Лента RSS
Подписаться на ленту
09 февраля 2019, суббота, 12:40
+2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,45
09. 02. 2019

Лукашенко и Домрачева выиграли «Минскую лыжню» - видео

Источник фото: БелТА

9 февраля на «Минской лыжне-2019» прошла эстафетная гонка, в рамках которой на дистанцию вышли команды Администрации президента, Совета Министров, облисполкомов, Мингорисполкома - всего 20 команд.

С большим преимуществом эстафету выиграла команда президента в составе Александра Лукашенко, личного врача главы государства Светланы Коношенко, четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой и младшего сына президента Николая Лукашенко, передают "Минск-Новости".

Второе место у команды Гродненского облисполкома, третье — у Совета Министров.

Это Интересно
Спорт
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Домофон нужен только для того, чтобы успеть надеть штаны, пока к тебе поднимается курьер с едой.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.