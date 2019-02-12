По подозрению в убийстве младенца в Минске задержаны 5 человек

В Минске возбуждено уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 139 (убийство) УК по факту обнаружения тела пятимесячного мальчика с признаками насильственной смерти возле дома по проспекту Рокоссовского. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

смотрите также В Минске нашли тело убитого ребенка По подозрению в совершении преступления задержаны мать и отец ребенка и еще трое человек, которые накануне вместе распивали спиртное в квартире, где проживал ребенок с родителями. Расследование продолжается. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby