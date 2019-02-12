Умер бывший кандидат в президенты Беларуси Домаш

9 февраля за рулем своей машины в Гродно в возрасте 69 лет умер экс-кандидат в президенты Беларуси Семен Домаш. По предварительным данным, у него остановилось сердце. Прощание с ним пройдет 11 февраля в Гродно.

Семен Домаш родился 2 января 1950 года в Ляховичском районе. Окончил Бобруйский автотракторный техникум, Высшую партийную школу и Белорусский государственный институт народного хозяйства.

С 1987 года занимал руководящие посты в структурах власти Гродно и Гродненской области. В 1993 году был избран председателем Гродненского облисполкома и областного Совета депутатов. В 1990 - 1996 годах - депутат Верховного Совета Беларуси.

В ноябре 1996 года подписал заявление об импичменте президенту и неформальное объединение "Региональная Беларусь".

Один из кандидатов от оппозиции на президентских выборах в 2001 году. За несколько дней до голосования снял свою кандидатуру в пользу Владимира Гончарика. Затем стал руководителем Гродненского производственного кожевенного объединения, был одним из руководителей предприятия ABC.

По материалам БелаПАН