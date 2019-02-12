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09. 02. 2019

Лукашенко: эффективнее лыж, особенно для девчонок, нет ничего

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 февраля в ходе "Минской лыжни - 2019" призвал активнее заниматься лыжным спортом. «Эффективнее лыж, особенно для девчонок, нет ничего. Это красота, это здоровье, это работа всех мышц. Лыжи - это великое дело», - подчеркнул Александр Лукашенко. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

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Он также заявил, что в Беларуси к следующей зиме наладят производство хороших отечественных лыж, которые можно будет использовать для массового спорта и подготовки атлетов, правда, не «для такого уровня, как Даша Домрачева или Надя Скардино».

Президент также высказал уверенность в том, что ставка на развитие в Беларуси спорта и проведение в стране крупных международных спортивных соревнований приносит «чрезмерные дивиденды». «Это все окупается», - сказал он, отметив в первую очередь формирование имиджа страны.

«То, что к нам едут люди, что они уезжают отсюда с хорошим настроением, что они восхищены нашей страной, согласитесь, это даже не сотни миллионов долларов. Это уже миллиарды», - резюмировал Александр Лукашенко.

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