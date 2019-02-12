Белорусские теннисистки лидируют в матче Кубка Федерации против Германии

Белорусские теннисистки в четвертьфинальном матча Кубка Федерации против сборной Германии, который начался 9 февраля в немецком Брауншвейге, одержали победу в двух первых поединках и вышли вперед со счетом 2:0.

Так, Александра Саснович (33-й номер рейтинга WTA) обыграла немку Татьяну Марию (67) - 7:6 (7:3), 6:3. А во втором одиночном поединке лидер белорусской команды, девятая ракетка планеты Арина Соболенко, разгромила Андреа Петкович, занимающую 68-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:2, 6:1. 10 февраля состоятся еще две одиночные встречи: Александра Саснович - Андреа Петкович, Арина Соболенко - Татьяна Мария, затем пройдет парный матч, в котором за белорусскую команду сыграют Виктория Азаренко и Лидия Морозова. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby