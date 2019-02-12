Завершились съемки визиток для финалистов Национального отбора на "Евровидение-2019"

Белтелерадиокомпания продолжает подготовку к проведению финала Национального отборочного тура конкурса песни «Евровидение-2019». В медиахолдинге завершились съемки визиток для каждого из 10 финалистов.

Специально для видеовизиток в студии «600 метров» Белтелерадиокомпании были установлены эксклюзивные декорации с подиумом и пятью треугольными арками с неоновой подсветкой.

«В этом году слоган конкурса – Dare To Dream («Не бойся мечтать»), поэтому мы решили метафорично показать путь к мечте наших исполнителей. Это импровизированный fashion-показ, во время которого каждый конкурсант прошелся по подиуму в определенном экстравагантном образе. Но на пути к мечте обычно поджидают испытания и преграды, с которыми столкнулись и герои наших видеовизиток», – рассказал один из режиссеров роликов Юрий Ярошик.

Первыми визитные карточки конкурсантов смогут увидеть зрители программы «Добрай раніцы, Беларусь!» за неделю до финала Национального отбора в эфире «Беларусь 1».

«Все визитки – по 40 секунд. Именно столько времени необходимо на смену декораций и подготовку следующего номера во время прямого эфира финального шоу, где выступление каждого артиста будет предварять визитка», – добавила режиссер Яна Шаблыко.

Напомним, финал пройдет не позднее 8 марта 2019 года в прямом телевизионном эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

Подробности о Национальном отборе также можно узнавать из дневников Агентства теленовостей «Eurovision. Итоги недели» по воскресеньям в 16.20 в эфире «Беларусь 1».