На неделе в Беларуси ожидается сырая погода

В начале этой недели Беларуси ожидается сырая с осадками и порывистым ветром погода. В середине недели температура немного понизится, и по ночам будет подмораживать, а осадков будет немного.

По данным Белгидромета, во вторник на большей части страны мокрый снег, по западу с порывистым ветром. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью от минус 3 до плюс 3, днем - от минус 2 до плюс 4.

В среду местами кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Ночью 1-7 мороза, днем - от минус 3 до плюс 3.

В четверг местами кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Ночью от нуля до минус 7, по востоку при прояснениях до 8-10 мороза. Днем от минус 3 до плюс 4.

В пятницу существенных осадков не ожидается. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью 1-7 мороза, по юго-востоку - до минус 10, днем - от минус 2 до плюс 3. По западу ночью - около нуля, днем - плюс 4 - плюс 5.