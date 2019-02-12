За выходные ГАИ выявила в Минске 1373 нарушения ПДД

За 9-10 февраля сотрудники минской Госавтоинспекции выявили 1373 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 17 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 39 случаев превышения скорости и 58 фактов управления транспортными средствами без водительских прав.

Также было выявлено 314 нарушений ПДД пешеходами, сообщили в ГАИ. Госавтоинспекция продолжит проводить мероприятия по профилактику ДТП с участием бесправников, нетрезвых водителей и пешеходов. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby