В Беларуси потеплеет до плюс 9 градусов

14 февраля погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Днем местами по востоку республики небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах страны слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем 0..+5°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

По данным Белгидромета, 15 и 16 февраля республика окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. 15 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная - днем +1..+6°С, по юго-западу страны +7..+8°С. 16 февраля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +2..+7°С, по юго-западу страны +8..+9°С. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby