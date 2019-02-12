Минское "Динамо" проиграло "Словану" в чемпионате КХЛ

Хоккеисты минского "Динамо" 13 февраля на выезде уступили братиславскому "Словану" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). Шайбы в матче забросили: 0:1 - Пулккинен, 0:2 - Парфеевец, 1:2 - Червени, 2:2 - Слобода, 3:2 - Таффе.
После 58 матчей у минчан 40 очков и 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Ниже находится только "Слован" с 33 баллами.
Свой следующий поединок минчане проведут 15 февраля в гостях у рижского "Динамо".
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