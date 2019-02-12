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14. 02. 2019

Минчанка скрыла от своего парня имеющийся у нее ВИЧ

Жительница Минска заведомо поставила бывшего парня в опасность заражения вирусом иммунодефицита своего парня, поскольку, зная о своем заражении ВИЧ-инфекцией, вступала в половую связь с ним без средств контрацепции. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

О заражении девушки парень узнал от общих друзей. После этого 28-летний минчанин обратился в милицию.

22-летняя неработающая девушка, которая ранее она потребляла наркотики внутривенно, о своей болезни узнала в конце 2017 года. Но от сожителя она эту информацию скрывала.

И хотя заявитель не заразился ВИЧ-инфекцией, действия девушки заведомо поставили его в опасность заражения вирусом. Ранее девушка привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

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