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14. 02. 2019

Белавиа предлагает скидки для влюбленных пассажиров

14 февраля билеты авиакомпании «Белавиа» можно приобрести со скидкой 50%.

На сайте belavia.by 14 февраля c 9:30 будет доступна покупка билетов по всем регулярным направлениям. Период путешествия с 15.02.2019 по 31.03.2019.

Стоимость билета составит 50% от минимального опубликованного тариф аплюс таксы и сборы аэропорта.

Скидки доступны при покупке авиабилета на все прямые рейсы как из Минска, так и в Минск, исключая возможность приобретения билета только в одну сторону. По правилам акционного билета пассажир имеет право находиться в стране максимум 30 дней. Обращаем ваше внимание, что в акции не участвует маршрут Минск-Бейрут-Минск.

Покупка билетов по акции позволит пассажирам Белавиа посетить самые распространенные направления Европы и решить бизнес-вопросы в странах СНГ по приемлемой цене. Но просим внимательно ознакомиться с условиями проведения акции:

- Изменения времени и даты вылета запрещены;

- Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается;

- Приобретенные по специальной стоимости билеты, в том числе при комбинации специального тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается;

- Количество билетов по акции ограничено;

- При покупке акционного билета гражданами РБ, а также при оплате картами белорусских банков совершение операции возможно только в белорусских рублях. Пожалуйста, убедитесь, что на этапе выбора рейсов вы выбрали соответствующую валюту.

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