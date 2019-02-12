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14. 02. 2019

Приорбанк запустил бесплатный сервис для открытия бизнеса

Приорбанк запустил сервис, позволяющий бесплатно оформить необходимые документы для начала бизнеса всего за 10 минут. Он работает для наиболее популярных организованно-правовых форм — ИП, ЧУП, ООО —  вне зависимости от того, где территориально будет регистрироваться клиент. 

Пользователю нужно выбрать подходящую для себя форму ведения бизнеса и заполнить простую анкету на сайте. После этого на его электронную почту придут инструкции по регистрации и документы. Их останется лишь распечатать и отнести в местный исполком. После оформления в исполкоме менеджер Приорбанка поможет подобрать оптимальный для каждого бизнеса пакет услуг. 

«Понимая, что у клиентов могут возникать вопросы по процессу регистрации своего нового бизнеса, мы постарались сделать максимально простой и понятный сайт без лишней информации. Воспользоваться сервисом могут все желающие, независимо от того, являются ли они клиентами Приорбанка или нет. Надеемся, сервис будет способствовать развитию малого предпринимательства в Беларуси», – рассказали в Приорбанке.

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