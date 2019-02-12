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14. 02. 2019

В Беларуси ИП могут разрешить проводить техосмотр

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси готовит проект постановления Совмина, в котором будет обновлен порядок выдачи разрешения на проведение диагностическими станциями техосмотра транспортных средств. Документ предусматривает возможность проведения техосмотра индивидуальным предпринимателем.

Также предусматривается проведение обследований диагностических станций БелНИИТ «Транстехника». Сейчас обследование проводит «Белтехосмотр», которое является владельцем ряда станций, что «создает предпосылки для предвзятого отношения при проведении обследований», сообщили в министерстве.

Кроме этого, предлагается делегировать минтрансу установление формы заключения по результатам обследования станций. Также предлагается аннулировать действие разрешения на проведение станциями техосмотра после вступления в силу приговора суда по фактам взяточничества и иных злоупотреблений своим положением со стороны главы юрлица, ИП.

Высказать предложения по проекту можно до 28 февраля включительно. 

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