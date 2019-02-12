Бесплатная замена. KIA проводит сервисную кампанию в Беларуси

В Беларуси стартовала сервисная кампания по автомобилям KIA. Владельцы второго поколения Sportage 2007-2010 года выпуска могут бесплатно обновить ленты крепления топливных баков для большей безопасности во время движения. В Минске это можно сделать в автоцентре «Атлант-М на Независимости», такую же возможность предоставляют областные дилерские центры.

Новые ленты обладают высокой коррозионной стойкостью. Они устойчивее к воздействию агрессивной окружающей среды и дорожных реагентов.

«Модель KIA Sportage всегда пользовалась большой популярностью в Беларуси. Кампания проводится для белорусов бесплатно. Ее важность – в поддержании безопасности использования автомобиля. Мы считаем своей миссией заботу о белорусских автолюбителях, поклонниках KIA», – пояснили в автоцентре «Атлант-М на Независимости».

Чтобы узнать, попадает ли автомобиль под действие кампании, нужно обратиться лично или по телефону к сервис-консультантам автоцентра KIA «Атлант-М на Независимости».

Кроме того, 17 и 24 февраля для владельцев всех поколений Sportage любые запчасти и оригинальные аксессуары, а также услуги по их установке и замене, подешевеют на 15%. Популярный кроссовер выбран в феврале «моделью выходного дня». Предложение доступно даже тем, кто никогда не обслуживался в автоцентре. Дополнительно для обладателей KIA Sportage QL последних двух лет действует специальная сниженная цена на системы круиз-контроля.