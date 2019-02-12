В Гомеле украли продуктов для школьников на 46 тыс. рублей

В Гомеле раскрыта схема хищения продуктов, предназначенных для приготовления пищи в школьных столовых. Уголовное дело по ч.4 ст.210 УК возбуждено в отношении жителя города, а также заведующей производством и товароведа Гомельского городского комбината школьного питания. Подозреваемые водворены в ИВС.

Как сообщили в МВД, заведующая столовой отправляла на склад комбината ежедневные заявки на продукты, завышая в документах число учащихся. Образовавшиеся излишки товаровед предприятия оформляла «липовыми» накладными и оставляла на складе. Подложные документы подписывала заведующая. Похищенные продукты вывозил с предприятия знакомый товароведа.

Товары сбывались по заниженным ценам. Покупателями могли быть ИП, в том числе из России. Большую часть выручки заведующая оставляла себе, а остальная сумма делилась между подельниками. С апреля по декабрь 2018 года подозреваемые похитили товар на сумму свыше 46 тыс. рублей.

Также были выявлены аналогичные схемы еще в 15 школах города с общим ущербом порядка 200 тыс. рублей.