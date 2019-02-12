Нацбанк объявил о проведении конкурса видеоблогеров

Национальный банк Беларуси объявляет о проведении конкурса видеоблогеров ”Деньги имеют значение“. Для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик продолжительностью не более 3 минут, в котором будет раскрыта одна или несколько тем, касающихся денег, инфляции, ценовой стабильности.

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Заявку на участие в конкурсе, а также свою конкурсную работу (ссылку на видеоролик либо сам видеоролик) необходимо до 15 марта 2019 года направить на электронный адрес konkurs@nbrb.by с пометкой ”Деньги имеют значение“. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 31 марта 2019 года.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 7 лет до 12 лет, от 13 лет до 17 лет, от 18 лет до 31 года. В нем могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси.

Главный приз в каждой возрастной категории – денежная премия в размере 1 000 рублей. Также денежными премиями в каждой из возрастных категорий будут отмечены работы, занявшие второе и третье место, – 700 и 500 рублей соответственно. Кроме того, жюри конкурса имеет право учреждать дополнительные призы в отдельных номинациях.

Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам) размещена на Едином интернет-портале финансовой грамотности населения fingramota.by.

Конкурс видеоблогеров ”Деньги имеют значение“ приурочен к проведению в Беларуси Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week), которая в этом году пройдет с 25 по 31 марта. Впервые конкурс был проведен в 2018 году. Всего на него было представлено более 260 работ со всех регионов Беларуси.