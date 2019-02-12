Белорусского участника украинской банды обвиняют в трех убийствах

Белорусские правоохранители установили личность мужчины, причастного к совершению в 2001-2002 годах умышленных убийств и грабежа в Одесской области Украины. Как сообщили в МВД Беларуси, он действовал в составе организованной преступной группы под руководством Василия Мариянчука (уголовные клички «Вася Чеченский», «Бухгалтер»).

В 1994-2005 годах банда совершила более 60 преступлений, в том числе 28 умышленных убийств, 9 покушений на убийства, 13 разбойных нападений, похищения людей, вымогательство и бандитизм. После задержания Мариянчуку по его приказу были убиты еще более десяти подельников, способствовавших разоблачению деятельности злоумышленников. Для этого убийств привлекались граждане Украины, России, Беларуси, Молдовы.

Один из них, уроженец Ушачского района, был задержан весной 2018 года. У него были изъяты оружие и боеприпасы. По данным Следственного комитете, мужчина был судим за убийство в 1994 году, а в конце 2000-х – за вымогательство и разбой в Барановичском районе.

В 2008 году, будучи подследственным по делу об упомянутых преступлениях в Брестской области, мужчина также подозревался в совершении убийства в Украине, но собрать необходимую доказательственную базу не удалось. Через десять лет в рамках дополнительной проверки следователи смогли добыть доказательства совершения им особо тяжких преступлений.

Так, установлена причастность обвиняемого к совершению в 2001-2002 годах по приказу Мариянчука убийства адвоката с применением огнестрельного оружия. Также он пытался убить убийства следователя прокуратуры Галины Климович в Одессе, которая возглавляла следственную группы по «делу Мариянчука» и возле дома которой взорвалось взрывное устройства. Также им был убит мужчина и предпринята попытка убийства еще одного, чтобы инсценировать их причастность к покушению на Галину Климович. Мужчинам члены банды подбрасывали улики, которые должны были повести следствие по неверному пути.

Кроме того, задержанного обвиняют в грабеже около 20 тыс. долларов у семейной пары, занимавшейся обменом валюты в Одессе, умышленном убийстве члена банды, который давал показания следователям по делу Мариянчука, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ дома в Ушачском районе.

Предварительное расследование завершено материалы уголовного дела готовятся для передачи обвиняемому для ознакомления.