В Бресте милиция задержала двоих наркопотребителей

В Бресте задержаны два наркопотребителя. У 29-летнего нигде не работающего жителя Пинска, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по линии наркоконтроля, а также за грабеж и хулиганство, было найдено 29 грамм марихуаны. По его словам, он хранил наркотик для последующего употребления.

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Сейчас он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 328 УК, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

В тот же день был задержан 37-летний брестчанин, у которого была обнаружена для употребления марихуана.