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14. 02. 2019

В Минске пропал 92-летний ветеран

В Минске 12 февраля около 16:00 пропал 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Виктор Исаченко. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Ангел". Пропавший проживает на улице Кунцевщина. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, и пока о его местонахождении ничего не известно.

Рост пропавшего около 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, седые волосы с залысинами. Он был одет в темную парку с капюшоном на меху, черные брюки, серые бурки на войлоке, шапку-ушанку. В руках может быть трость.

Сообщить о пропавшем можно по телефонам 7733, +375-33-6666856, +375-33-6666033 или 102.

 

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