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14. 02. 2019

В Беларусь приедет еврокомиссар по бюджету

Источник фото: РИА "Новости"

17 - 18 февраля состоится визит в Беларусь европейского комиссара по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтера Эттингера. Об этом 14 февраля на брифинге сообщили пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, сообщили в МИД.

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Предусмотрены встречи еврокомиссара с премьер-министром Сергеем Румасом, министром финансов Максимом Ермоловичем и замеминистра иностранных дел Олегом Кравченко.

В ходе визита планируется обсудить актуальные вопросы развития политического и торгово-экономического сотрудничества Беларуси - ЕС, взаимодействие в финансовой и таможенной сферах.

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