В Беларусь приедет еврокомиссар по бюджету

17 - 18 февраля состоится визит в Беларусь европейского комиссара по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтера Эттингера. Об этом 14 февраля на брифинге сообщили пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, сообщили в МИД.

смотрите также Беларусь и Польша договорились о социальном обеспечении Предусмотрены встречи еврокомиссара с премьер-министром Сергеем Румасом, министром финансов Максимом Ермоловичем и замеминистра иностранных дел Олегом Кравченко. В ходе визита планируется обсудить актуальные вопросы развития политического и торгово-экономического сотрудничества Беларуси - ЕС, взаимодействие в финансовой и таможенной сферах. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby