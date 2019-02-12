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14. 02. 2019

МИД: отсутствие генсека ОДКБ не идет на пользу организации

Тот факт, что ОДКБ длительное время работает без Генерального секретаря, не идет на пользу организации и требует скорейшего разрешения. Об этом 14 февраля на брифинге сообщили пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, сообщили в МИД.

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Он напомнил, что главы государств ОДКБ высказались в пользу кандидата от Беларуси Станислава Зася, а секретариат организации еще в декабре 2018 года подготовил проекты решений о назначении его генеральным секретарем. Пока с белорусским претендентом не встретился только президент Армении, в которой заявляют о том, что срок каденции армянских представителей еще не закончился.

«Мы ожидаем, что армянская сторона уже в ближайшее время сообщит о сроках этой встречи. Со своей стороны, мы настроены на конструктивное взаимодействие с Ереваном», - отметил Анатолий Глаз.

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