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15. 02. 2019

Температура в Беларуси будет выше климатической нормы

15 февраля в Беларуси утром и днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Днем местами небольшие осадки, в основном дождь, местами туман. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем 0..+6°С.

По данным Белгидромета, 16–17 февраля Беларусь будет находиться на северо-восточной периферии обширного теплого антициклона с центром над Балканским полуостровом. 

Существенных осадков по республике не ожидается. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная - днем +1..+8°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +9..+10°С.

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Беларусь
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