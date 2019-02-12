Лига Европы: результаты матчей 14 февраля

14 февраля в рамках 1/16 Лиги Европы состоялись первые матчи. Главной сенсацией игрового дня стало поражение лондонского "Арсенала" от борисовского БАТЭ – 1:0.
Галатасарай – Бенфика 1:2
Рапид – Интер 0:1
Краснодар – Байер 0:0
Славия Прага – Генк 0:0
Лацио – Севилья 0:1
Олимпиакос – Динамо Киев 2:2
Ренн – Бетис 3:3
Брюгге – Зальцбург 2:1
Виктория – Динамо Загреб 2:1
Мальме – Челси 1:2
Селтик – Валенсия 0:2
Спортинг – Вильярреал 0:1
Цюрих – Наполи 1:3
Шахтер – Айнтрахт 2:2
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