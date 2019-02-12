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15. 02. 2019

Лига Европы: результаты матчей 14 февраля

Источник фото: УЕФА

14 февраля в рамках 1/16 Лиги Европы состоялись первые матчи. Главной сенсацией игрового дня стало поражение лондонского "Арсенала" от борисовского БАТЭ – 1:0.

смотрите также БАТЭ обыграл "Арсенал" в матче 1/16 финала Лиги Европы

Галатасарай – Бенфика 1:2

Рапид – Интер 0:1

Краснодар – Байер 0:0

Славия Прага – Генк 0:0

Лацио – Севилья 0:1

Олимпиакос – Динамо Киев 2:2

Ренн – Бетис 3:3

Брюгге – Зальцбург 2:1

Виктория – Динамо Загреб 2:1

Мальме – Челси 1:2

Селтик – Валенсия 0:2

Спортинг – Вильярреал 0:1

Цюрих – Наполи 1:3

Шахтер – Айнтрахт 2:2

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