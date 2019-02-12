В Ботаническом саду Минска открылось уникальное шоу гигантских китайских фонарей

14 февраля в Центральном ботаническом саду Минска открылось уникальное шоу «Фестиваль гигантских китайских фонарей», которое продлится по 31 марта. Шоу было создано китайской компанией Haitian Culture на основе китайского «Праздника фонарей», который отмечают в завершающий день двухнедельного китайского Нового года. По всему Китаю жители зажигают фонарики у своих жилищ, во многих регионах страны проходят яркие шоу.

Фигуры представляют собой прочный стальной каркас, искусно укрытый разноцветной тканью и мастерски подсвеченный изнутри. Всего шоу состоит из более чем 25 масштабных композиций, включающих более 500 светящихся объектов: животных, растений и многие другие существ.

Одним из главных объектов шоу является китайский дракон высотой 3 метра и длиной 20 метров. Дракон в китайской культуре обозначает доброе начало ян.

Фото Надежды Гацак