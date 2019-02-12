50 млн евро, полученных от Европейского инвестиционного банка, Белагропромбанк направит на развитие белорусского бизнеса

14 февраля 2019 года Белагропромбанк стал первым в Республике Беларусь получателем кредитных ресурсов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Данный проект является дебютным как для Белагропромбанка, так и для иностранного банка в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь.

20 ноября 2018 года в Доме Правительства состоялось подписание соглашения между Белагропромбанк и ЕИБ, и уже в феврале 2019 года первые кредитные ресурсы ЕИБ поступили в Республику Беларусь.

С момента подписания Соглашения с ЕИБ и по настоящее время Белагропромбанком планомерно проводилась работа по реализации финансового контракта. 50 млн евро, полученные на уникальных условиях, будут направлены на финансирование проектов в области малого и среднего бизнеса. Клиенты Белагропромбанка могут направить данные ресурсы на приобретение, модернизацию или расширение парка оборудования, на пополнение оборотного капитала, а также на иные цели.

Особенность структуры сделки в том, что кредитные ресурсы в полном объеме привлекаются единовременно сразу после завершения формальных процедур.

Реализованная сделка позволит не только сохранить положительную динамику привлечения иностранных заимствований в экономику страны, но и повысит уровень инвестиционной привлекательности как Республики Беларусь в целом, так и банковской системы в частности. Объем привлеченных средств, а также срок предоставления ресурсов в полной мере будут способствовать развитию и реализации потенциала сектора малого и среднего бизнеса Беларуси.

Многолетний опыт реализации сделок по привлечению ресурсов ведущих кредитно-финансовых институтов позволяет Белагропромбанку расширять географию сотрудничества, а также диверсифицировать источники таких привлечений. Безупречная платежная дисциплина, стабильная деятельность позволяют банку реализовывать уникальные проекты, тем самым увеличивая кредит доверия зарубежных инвесторов к Республике Беларусь в целом.

Белагропромбанк благодарит команду Европейского инвестиционного банка, а также всех участников данного проекта и поздравляет с его успешной реализацией.